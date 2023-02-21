Сараев Георгий (Егор) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев Георгий (Егор) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сараев Яков Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1950

Сын: Сараев Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Сараева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Татьяна Ивановна

Смерть
1977