Сараев Георгий (Егор) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сараев Яков Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сараев Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Сараева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сараева Татьяна Ивановна
Смерть
1977