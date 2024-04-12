Сараева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912
Рождение ребёнка
1950
Сын: Сараев Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич
Смерть
Неизвестно