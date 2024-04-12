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Сараева Татьяна Ивановна

Место рождения

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Сараев Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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