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Сараев Анатолий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич

Мать: Сараева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Анна Степановна

Рождение ребёнка
15.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сараева Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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