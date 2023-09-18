Сараева Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараева Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1903

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.11.1905

Сын: Сараев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.04.1909

Сын: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич

Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович

Большое Сырково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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