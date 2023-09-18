Сараева Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1903
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович
Рождение ребёнка
28.11.1905
Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович
Рождение ребёнка
24.04.1909
Сын: Сараев Георгий (Егор) Яковлевич
Отец ребёнка: Сараев Яков Степанович
Смерть
Неизвестно