Тарасенков Иван Никитич
Место рождения
Дата рождения01.01.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тарасенков Степан Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тарасенков Козьма Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1878
Сын: Тарасенков Николай Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
25.08.1884
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Тарасенков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тарасенков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тарасенков Константин Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно