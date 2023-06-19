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Тарасенков Иван Никитич

Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852

Отец: Тарасенков Никита Алексеевич

Мать: Тарасенкова Анастасия Павловна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Тарасенков Степан Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тарасенков Козьма Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тарасенков Николай Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тарасенков Алексей Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тарасенков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тарасенков Константин Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Параскева Степанова

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасенкова Параскева Степанова

Смерть
Неизвестно