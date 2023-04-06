Тарасенкова (Васильченкова) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Васильченкова) Анастасия Павловна

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Место рождения

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1852

Сын: Тарасенков Иван Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.02.1852

Муж: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.10.1854

Сын: Тарасенков Косьма Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1857

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1858

Сын: Тарасенков Иоанн Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1859

Сын: Тарасенков Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.02.1862

Сын: Тарасенков Василий Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Сын: Тарасенков Иван Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Тарасенков Пётр Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарасенков Константин Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Тарасенков Степан Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Наталья Никитична

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тарасенков Степан Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.10.1876

Сын: Тарасенков Андрей Никитич

Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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