Тарасенкова (Васильченкова) Анастасия Павловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Косьма Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Афанасий Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Василий Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Константин Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Степан Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Дочь: Наталья Никитична
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Степан Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич
Сын: Тарасенков Андрей Никитич
Отец ребёнка: Тарасенков Никита Алексеевич