Тарасенкова (Малафеева) Параскева Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова (Малафеева) Параскева Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Тарасенков Степан Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Тарасенков Козьма Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тарасенков Николай Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тарасенков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тарасенков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Тарасенков Константин Иванович

Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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