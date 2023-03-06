Тарасенкова (Малафеева) Параскева Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Тарасенков Степан Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Тарасенков Козьма Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Тарасенков Николай Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
25.08.1884
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Тарасенков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тарасенков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Тарасенков Константин Иванович
Отец ребёнка: Тарасенков Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно