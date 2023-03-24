Грызунова Феодора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Плаксина Васса Федоровна
Отец ребёнка: Грызунов Фёдор
Рождение ребёнка
1881
Сын: Грызунов Николай Федорович
Отец ребёнка: Грызунов Фёдор
Пасмурово, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Царева Фаина Федоровна
Отец ребёнка: Грызунов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грызунов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грызунова София Федоровна
Отец ребёнка: Грызунов Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грызунов Фёдор
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область