Грызунова Феодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грызунова Феодора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Плаксина Васса Федоровна

Отец ребёнка: Грызунов Фёдор

Рождение ребёнка
1881

Сын: Грызунов Николай Федорович

Отец ребёнка: Грызунов Фёдор

Пасмурово, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Царева Фаина Федоровна

Отец ребёнка: Грызунов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грызунов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Грызунов Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грызунова София Федоровна

Отец ребёнка: Грызунов Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грызунов Фёдор

Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область