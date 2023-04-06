Грызунов Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Грызунов Фёдор
Мать: Грызунова Феодора
Рождение ребёнка
1904
Сын: Грызунов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Грызунова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Терентьева Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1909
Сын: Грызунов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1912
Дочь: Коннова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Грызунова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1927