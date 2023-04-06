Грызунов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрызунов Николай Федорович

Грызунов Николай Федорович

avatar

Место рождения

Пасмурово, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Грызунов Фёдор

Мать: Грызунова Феодора

Пасмурово, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Грызунов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Грызунова Мария Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Терентьева Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Грызунов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
26.02.1912

Дочь: Коннова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Грызунова Мария Алексеевна

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грызунова Мария Алексеевна

Смерть
1927
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close