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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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• Метрические книги села Спиридоновка (Гришкина тож)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1382Покровское (Племянниково), с. вл.при рч. Чернейке.183623101105Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
769. Покровское (Племянниково), село бывшее владельческое, при речке Черпяйке, дворов 23, жителей 88, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православн Показать все
772. Покровка, село бывшее государственное, при речке Тананыке, дворов 232, жителей 1936, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, 8 Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Покровское (Племянниково тож). Б. помещ. Рус. Прав.3628Р. Чернейка17518—33116122
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Покровское
село Покровка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
74753Покровкасело52°54'с.ш.52°26'в.д.N-39-117
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53612439106с Покровкасело