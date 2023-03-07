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Костромин Михаил Иванов

Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Костромин Иван Данилов

Мать: Костромина Ксения Михайлова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Наталья Михайлова

Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрона Михайлова

Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Костромин Мина (Миней)

Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Костромин Трифон Михайлов

Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Агафья Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812