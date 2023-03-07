Костромин Михаил Иванов
Место рожденияпоч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Наталья Михайлова
Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрона Михайлова
Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Костромин Трифон Михайлов
Мать ребёнка: Костромина Агафья Петрова
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812