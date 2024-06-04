Костромина Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина Агафья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Михаил Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Михаил Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Костромина) Наталья Михайлова

Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Костромина) Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Костромин Мина (Миней) Михайлов

Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Костромин Трифон Михайлов

Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов

Барашки, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812

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