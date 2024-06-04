Костромина Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Костромина) Наталья Михайлова
Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Костромина) Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Костромин Мина (Миней) Михайлов
Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Костромин Трифон Михайлов
Отец ребёнка: Костромин Михаил Иванов
Смерть
После 1812