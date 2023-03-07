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(Костромина) Матрона Михайлова

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Место рождения

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Костромин Михаил Иванов

Мать: Костромина Агафья Петрова

поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812
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