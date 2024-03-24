Брызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения19.03.1920
Дата смерти03.03.1970
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1920
Отец: Федоров Терентий
Мать: Марфа
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Золотухина Капитолина Александровна
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Александрова Фаина Александровна
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
07.12.1955
Дочь: Баширова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Николай Александрович
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Учитель биологии, географии и химии
Смерть
03.03.1970
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно