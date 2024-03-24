Брызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна

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Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

19.03.1920

Дата смерти

03.03.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1920

Отец: Федоров Терентий

Мать: Марфа

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Золотухина Капитолина Александровна

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Александрова Фаина Александровна

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1955

Дочь: Баширова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Николай Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Брызгалов Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Большая Шатьма, Красноармейский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Учитель биологии, географии и химии
Смерть
03.03.1970
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
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