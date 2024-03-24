Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.03.1920
Дочь: Брызгалова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Федоров Терентий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Емельянова Евдокия Терентьевна
Отец ребёнка: Федоров Терентий
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Тихонова Елизавета
Отец ребёнка: Федоров Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терентьев Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Федоров Терентий
Смерть
Неизвестно