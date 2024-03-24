Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1920

Дочь: Брызгалова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Федоров Терентий

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Емельянова Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Федоров Терентий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Тихонова Елизавета

Отец ребёнка: Федоров Терентий

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Николай Терентьевич

Отец ребёнка: Федоров Терентий

Смерть
Неизвестно
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