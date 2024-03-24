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Брызгалов Александр Николаевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 19.11.1911

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1911

Отец: Брызгалов Николай

Мать: Брызгалова Александра Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Золотухина Капитолина Александровна

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
25.01.1952

Дочь: Александрова Фаина Александровна

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.12.1955

Дочь: Баширова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Николай Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брызгалов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна

Военная служба
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, разведчик, был ранен
Смерть
Около 1995
г.Новочебоксарск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Теплое Славгородского района Могилевской области
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