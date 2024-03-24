Брызгалов Александр Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 19.11.1911
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.11.1911
Отец: Брызгалов Николай
Россия
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Золотухина Капитолина Александровна
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
25.01.1952
Дочь: Александрова Фаина Александровна
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
07.12.1955
Дочь: Баширова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Николай Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брызгалов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Брызгалова Анна Терентьевна
Военная служба
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, разведчик, был ранен
Смерть
Около 1995
г.Новочебоксарск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д.Теплое Славгородского района Могилевской области