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Брызгалова Александра Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1966

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Брызгалов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай

Рождение ребёнка
1910

Сын: Брызгалов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай

Рождение ребёнка
Около 19.11.1911

Сын: Брызгалов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай

Россия
Рождение ребёнка
1911

Сын: Брызгалов Зиновий Николаевич

Отец ребёнка: Брызгалов Николай

Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Куткова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Брызгалов Николай

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Около 1966
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
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