Брызгалова Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Семен
Рождение ребёнка
1902
Сын: Брызгалов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
1910
Сын: Брызгалов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
Около 19.11.1911
Сын: Брызгалов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай
Россия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Брызгалов Зиновий Николаевич
Отец ребёнка: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Куткова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Брызгалов Николай
Смерть
Около 1966
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно