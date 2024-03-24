Брызгалов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти25.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Васильева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калерия Михайловна
Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Военная служба
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, призван Красноармейским РВК, рядовой, погиб в бою 25.10.1943 г.
Смерть
25.10.1943
Причина смерти: На войне | Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
д.Теплое Славгородского района Могилевской области