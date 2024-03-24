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Брызгалов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

25.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Брызгалов Николай

Мать: Брызгалова Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Васильева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калерия Михайловна

Мать ребёнка: Брызгалова Валентина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брызгалова Валентина Игнатьевна

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Военная служба
Неизвестно
Участник Великой Отечественной войны, призван Красноармейским РВК, рядовой, погиб в бою 25.10.1943 г.
Смерть
25.10.1943
Причина смерти: На войне | Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
д.Теплое Славгородского района Могилевской области
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