Брызгалова Валентина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Васильева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калерия Михайловна
Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно