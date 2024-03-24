Брызгалова Валентина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызгалова Валентина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Васильева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калерия Михайловна

Отец ребёнка: Брызгалов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брызгалов Михаил Николаевич

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
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