Куткова (Брызгалова) Елизавета Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 06.01.1940
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
10.08.1946
Сын: Гудков Виталий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Около 05.10.1947
Сын: Гудков Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
18.03.1949
Сын: Гудков Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Гудков Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Рождение
15.06.1955
Отец: Брызгалов Николай
Рождение ребёнка
15.06.1955
Дочь: Гудкова Тамара Дмитриевна
Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно