Куткова (Брызгалова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куткова (Брызгалова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.06.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 06.01.1940

Сын: Гудков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1946

Сын: Гудков Виталий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 05.10.1947

Сын: Гудков Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.03.1949

Сын: Гудков Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Гудков Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение
15.06.1955

Отец: Брызгалов Николай

Мать: Брызгалова Александра Семеновна

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1955

Дочь: Гудкова Тамара Дмитриевна

Отец ребёнка: Кутков Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутков Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
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