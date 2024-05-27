Баширова (Брызгалова) Антонина Александровна
женский, родилась 07.12.1955, Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
ОтецБрызгалов Александр НиколаевичОколо 19.11.1911 г.р.
МатьБрызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна19.03.1920 г.р.
Супруги
Баширов Ринат Вагизович16.07.1958 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955
Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Ринат Вагизович
Бракосочетание
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Ринат Вагизович
Развод
1999