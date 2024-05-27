Баширова (Брызгалова) Антонина Александровна 07.12.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Баширова (Брызгалова) Антонина Александровна

Автор
ДБ
Б. Д.

женский, родилась 07.12.1955, Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика

Отец
Брызгалов Александр НиколаевичОколо 19.11.1911 г.р.
Мать
Брызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна19.03.1920 г.р.
Супруги
Баширов Ринат Вагизович16.07.1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1955

Отец: Брызгалов Александр Николаевич

Мать: Брызгалова (Терентьева) Анна Терентьевна

Дворики, Красноармейский район, Чувашская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ринат Вагизович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Ринат Вагизович

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Рождение ребёнка
1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баширов Ринат Вагизович

Развод
1999

Муж: Баширов Ринат Вагизович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.