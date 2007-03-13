ди Виллафорест (Романова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ди Виллафорест (Романова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

12.07.1915

Дата смерти

13.03.2007

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Место
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Рождение
12.07.1915

Отец: Романов Иван Константинович

Мать: Романова Елена Петровна

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
15.09.1937

Муж: Ди Виллафорест Руджеро Фараче

Рождение ребёнка
23.07.1938

Дочь: Грундланд Николетта

Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче

Рождение ребёнка
19.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче

Рождение ребёнка
20.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче

Смерть
13.03.2007
Монтевидео, Уругвай
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