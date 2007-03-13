ди Виллафорест (Романова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.07.1915
Дата смерти13.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1915
Бракосочетание
15.09.1937
Рождение ребёнка
23.07.1938
Дочь: Грундланд Николетта
Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче
Рождение ребёнка
19.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче
Рождение ребёнка
20.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ди Виллафорест Руджеро Фараче
Смерть
13.03.2007
Монтевидео, Уругвай