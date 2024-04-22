Романов Иван Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Иван Константинович

Романов Иван Константинович

Место рождения

Павловск, Царскосельский уезд

Дата рождения

23.06.1886

Дата смерти

18.07.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886

Отец: Романов Константин Константинович

Мать: Романова Елизавета Августа Мария Агнесса Морицевна

Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
02.09.1911

Жена: Романова Елена Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Романов Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Романова Елена Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1915

Дочь: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Елена Петровна

Павловск, Царскосельский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр лейб-гвардии Конного полка
Смерть
18.07.1918
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Причина смерти: убит большевиками
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close