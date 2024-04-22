Романов Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения23.06.1886
Дата смерти18.07.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1886
Бракосочетание
02.09.1911
Жена: Романова Елена Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Романов Всеволод Иванович
Мать ребёнка: Романова Елена Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
12.07.1915
Дочь: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Елена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
ротмистр лейб-гвардии Конного полка
Смерть
18.07.1918
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Причина смерти: убит большевиками