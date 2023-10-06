Грундланд (ди Виллафорест) Николетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грундланд (ди Виллафорест) Николетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1915 г.р.

Муж

Дети

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ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938

Отец: Ди Виллафорест Руджеро Фараче

Мать: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
15.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грундланд Альберто

Рождение ребёнка
17.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грундланд Альберто

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грундланд Альберто

Смерть
Неизвестно
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