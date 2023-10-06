Грундланд (ди Виллафорест) Николетта
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1938
Рождение ребёнка
15.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грундланд Альберто
Рождение ребёнка
17.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грундланд Альберто
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грундланд Альберто
Смерть
Неизвестно