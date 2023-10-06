ди Виллафорест Руджеро Фараче
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.09.1937
Рождение ребёнка
23.07.1938
Дочь: Грундланд Николетта
Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
20.10.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
итальянский дипломат
Смерть
1970