ди Виллафорест Руджеро Фараче — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ди Виллафорест Руджеро Фараче

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.09.1937

Жена: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1938

Дочь: Грундланд Николетта

Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
19.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ди Виллафорест Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
итальянский дипломат
Смерть
1970
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