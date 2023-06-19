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Лясковская Екатерина Ивановна

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Косарицка? Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Лясковский Василий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Лясковский Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Лясковский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лясковский Назарий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Франциска Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно