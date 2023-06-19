Лясковская Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Косарицка? Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Василий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Назарий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Франциска Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич