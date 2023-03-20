Лясковская Екатерина Ивановна
женский, родилась Вычислено 1773, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Лясковский Назарий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Франциска Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Василий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Дочь: (Лясковская) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич
Сын: Лясковский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич