Лясковская Екатерина Ивановна Вычислено 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Лясковская Екатерина Ивановна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась Вычислено 1773, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно

Супруги
Лясковский Иван (Яцко) ГригорьевичВычислено 1766 г.р.
Дети
Косарицка? (Лясковская) Мария ИвановнаВычислено 1798 г.р.
(Лясковская) Татьяна Ивановна1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лясковский Назарий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лясковская) Франциска Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Лясковская) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Лясковская) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1804

Дочь: (Лясковская) Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Лясковский Василий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Лясковская) Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Лясковская) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1816

Сын: Лясковский Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лясковский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно

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