Лясковский Назарий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1858
Сын: Лясковский Михаил Назарович
Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Варвара Назаровна
Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна
Рождение ребёнка
02.01.1862
Сын: Лясковский Василий Назарович
Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ульяна Назаровна
Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лясковский Павел Назарович
Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно