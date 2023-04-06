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Лясковский Назарий Иванович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Мать: Лясковская Екатерина Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.09.1858

Сын: Лясковский Михаил Назарович

Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Варвара Назаровна

Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
02.01.1862

Сын: Лясковский Василий Назарович

Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ульяна Назаровна

Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лясковский Павел Назарович

Мать ребёнка: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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