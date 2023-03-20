Лясковский Василий Назарович
мужской, родился 02.01.1862, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьЛясковская Петрунелла Тадеушевна1840 г.р.
ОтецЛясковский Назарий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Лясковская) Акелина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Лясковский Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1862
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лясковская) Акелина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лясковский Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно