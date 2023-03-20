Лясковский Василий Назарович 02.01.1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Лясковский Василий Назарович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 02.01.1862, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Лясковская Петрунелла Тадеушевна1840 г.р.
Отец
Лясковский Назарий ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
(Лясковская) Акелина ВасильевнаНеизвестно г.р.
Лясковский Александр ВасильевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1862

Отец: Лясковский Назарий Иванович

Мать: Лясковская Петрунелла Тадеушевна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лясковская) Акелина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лясковский Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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