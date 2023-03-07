Лясковский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лясковский Мартин Васильевич
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Лясковский Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лясковский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лясковский Гавриил Васильевич
Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно