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Лясковский Василий Иванович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Мать: Лясковская Екатерина Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лясковский Мартин Васильевич

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Лясковский Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лясковский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лясковский Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: Лясковская Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лясковская Ефросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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