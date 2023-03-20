Лясковская Ефросинья Ивановна
женский, родилась Вычислено 1810, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
Супруги
Лясковский Василий Иванович1806 г.р.
Дети
(Лясковская) Екатерина Васильевна1835 г.р.
(Лясковская) Устинья Васильевна1837 г.р.Показать еще 5
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лясковская) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лясковский Мартин Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Лясковская) Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Лясковская) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Лясковский Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лясковский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лясковский Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Смерть
Неизвестно