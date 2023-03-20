Лясковская Ефросинья Ивановна Вычислено 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Лясковская Ефросинья Ивановна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась Вычислено 1810, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Супруги
Лясковский Василий Иванович1806 г.р.
Дети
(Лясковская) Екатерина Васильевна1835 г.р.
(Лясковская) Устинья Васильевна1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Лясковская) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лясковский Мартин Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Лясковская) Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Лясковская) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Лясковский Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лясковский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1850

Сын: Лясковский Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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