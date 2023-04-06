Лясковская Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лясковская Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Лясковский Мартин Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
03.08.1843

Сын: Лясковский Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лясковский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лясковский Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лясковский Василий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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