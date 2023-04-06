Лясковская Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лясковский Мартин Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1843
Сын: Лясковский Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лясковский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Лясковский Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Лясковский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно