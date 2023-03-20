Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна Вычислено 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась Вычислено 1798, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Лясковская Екатерина ИвановнаВычислено 1773 г.р.
Отец
Лясковский Иван (Яцко) ГригорьевичВычислено 1766 г.р.
Супруги
Косарицки ? Андрей Филиппович1793 г.р.
Дети
Косарицки ? Герасим Андреевич1822 г.р.
(Косарицка ?) Мария Андреевна1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Мать: Лясковская Екатерина Ивановна

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарицки ? Андрей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Косарицка ?) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Косарицки ?) Мокрина Андреевна

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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