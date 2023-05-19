Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Лясковский Иван (Яцко) Григорьевич

Мать: Лясковская Екатерина Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мокрина Андреевна

Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарицки ? Андрей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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