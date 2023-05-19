Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Рождение ребёнка
1822
Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мокрина Андреевна
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно