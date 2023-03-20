Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
женский, родилась Вычислено 1798, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьЛясковская Екатерина ИвановнаВычислено 1773 г.р.
ОтецЛясковский Иван (Яцко) ГригорьевичВычислено 1766 г.р.
Супруги
Косарицки ? Андрей Филиппович1793 г.р.
Дети
Косарицки ? Герасим Андреевич1822 г.р.
(Косарицка ?) Мария Андреевна1830 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Косарицка ?) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Косарицки ?) Мокрина Андреевна
Отец ребёнка: Косарицки ? Андрей Филиппович
Смерть
Неизвестно