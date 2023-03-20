Косарицки ? Андрей Филиппович 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Косарицки ? Андрей Филиппович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1793, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Супруги
Косарицка? (Лясковская) Мария ИвановнаВычислено 1798 г.р.
Дети
Косарицки ? Герасим Андреевич1822 г.р.
(Косарицка ?) Мария Андреевна1830 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1822

Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Косарицка ?) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Косарицки ?) Мокрина Андреевна

Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.