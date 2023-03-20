Косарицки ? Андрей Филиппович
мужской, родился 1793, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
Супруги
Косарицка? (Лясковская) Мария ИвановнаВычислено 1798 г.р.
Дети
Косарицки ? Герасим Андреевич1822 г.р.
(Косарицка ?) Мария Андреевна1830 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Косарицки ? Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Косарицка ?) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Косарицки ?) Мокрина Андреевна
Мать ребёнка: Косарицка? (Лясковская) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно