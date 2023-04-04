Харченко Трофим Ильич
Место рожденияБелая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место жительства
1850
Белая церковь
Белая Церковь, Васильковский уезд, Киевская область, перепись (ревизские сказки) 1850
Рождение
Около 1884
Отец: Харченко Илья Павлович
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Место жительства
1897
Белая Церковь, Васильковский уезд
В переписи значится вся его семья, на ее момент Трофиму было 13 лет.
Бракосочетание
18.05.1909
Жена: Параскева Михайловна
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
церква Преображення Господнього містечка Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії за 1909 р.
Рождение ребёнка
26.03.1914
Дочь: Лариса Трофимовна
Мать ребёнка: Параскева Михайловна
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно