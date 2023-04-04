Харченко Трофим Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Трофим Ильич

Харченко Трофим Ильич

avatar

Место рождения

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1850
Белая церковь
Белая Церковь, Васильковский уезд, Киевская область, перепись (ревизские сказки) 1850
Рождение
Около 1884

Отец: Харченко Илья Павлович

Мать: Харченко Наталья Яковлевна

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Место жительства
1897
Белая Церковь, Васильковский уезд
В переписи значится вся его семья, на ее момент Трофиму было 13 лет.
Бракосочетание
18.05.1909

Жена: Параскева Михайловна

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
церква Преображення Господнього містечка Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії за 1909 р.
Рождение ребёнка
26.03.1914

Дочь: Лариса Трофимовна

Мать ребёнка: Параскева Михайловна

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно