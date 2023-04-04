Харченко (Ралченко) Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Ралченко) Наталья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ралченко Яков Афанасиев

Мать: Ралченко Варвара Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Харченко Трофим Ильич

Отец ребёнка: Харченко Илья Павлович

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Харченко Яковъ Ильич

Отец ребёнка: Харченко Илья Павлович

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Илья Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Илья Павлович

Смерть
Неизвестно
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