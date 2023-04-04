Харченко (Ралченко) Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
Около 1884
Отец ребёнка: Харченко Илья Павлович
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Харченко Яковъ Ильич
Отец ребёнка: Харченко Илья Павлович
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно