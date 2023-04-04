Харченко Илья Павлович
Место рожденияБелая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Харченко Павел Иванович
Мать: Евдокия Кодратова
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Харченко Наталья Яковлевна
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890
Сын: Харченко Яковъ Ильич
Мать ребёнка: Харченко Наталья Яковлевна
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно