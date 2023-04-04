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Харченко Илья Павлович

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Место рождения

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Харченко Павел Иванович

Мать: Евдокия Кодратова

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Харченко Трофим Ильич

Мать ребёнка: Харченко Наталья Яковлевна

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Харченко Яковъ Ильич

Мать ребёнка: Харченко Наталья Яковлевна

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Наталья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харченко Наталья Яковлевна

Смерть
Неизвестно