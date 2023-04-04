(Крутоус) Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
18.05.1909
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
церква Преображення Господнього містечка Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії за 1909 р.
Рождение ребёнка
26.03.1914
Дочь: Лариса Трофимовна
Отец ребёнка: Харченко Трофим Ильич
Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно