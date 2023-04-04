(Крутоус) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крутоус) Параскева Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Харченко Трофим Ильич

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
церква Преображення Господнього містечка Біла Церква Васильківського повіту Київської губернії за 1909 р.
Рождение ребёнка
26.03.1914

Дочь: Лариса Трофимовна

Отец ребёнка: Харченко Трофим Ильич

Белая Церковь, Бело-Церковской волости Васильковского уезда, Киевская губерния
Смерть
Неизвестно
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