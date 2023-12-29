Баранов Павел Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1860
Дата смерти19.09.1932
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1860
Отец: Баранов Борис Иванович
Рождение ребёнка
30.04.1893
Мать ребёнка: Баранова Федосья Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1895
Дочь: Бивальд Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Павел Борисович и Федосья Александровна пошли против воли родителей, которые согласия на брак не давали. Поэтому в церкви не венчались.Соответственно их детей не крестили и в церковную книгу не заноси... Показать все
Смерть
19.09.1932