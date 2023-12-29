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Баранов Павел Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1860

Дата смерти

19.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1860

Отец: Баранов Борис Иванович

Мать: Баранова Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.1893

Сын: Баранов Иван Павлович

Мать ребёнка: Баранова Федосья Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1895

Дочь: Бивальд Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Федосья Александровна

Павел Борисович и Федосья Александровна пошли против воли родителей, которые согласия на брак не давали. Поэтому в церкви не венчались.Соответственно их детей не крестили и в церковную книгу не заноси... Показать все
Смерть
19.09.1932
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