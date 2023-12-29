Баранова Анисья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Анисья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Варвара Борисовна

Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Борис Иванович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Баранов Леонтий Борисович

Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович

Рождение ребёнка
13.12.1860

Сын: Баранов Павел Борисович

Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович

Смерть
Неизвестно

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