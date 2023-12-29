Баранова Анисья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Варвара Борисовна
Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Баранов Леонтий Борисович
Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович
Рождение ребёнка
13.12.1860
Отец ребёнка: Баранов Борис Иванович
Смерть
Неизвестно