Бивальд (Баранова) Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1895
Дата смерти02.09.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1895
Отец: Баранов Павел Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1926
Сын: Бивальд Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Бивальд Норик Иосифович
Рождение ребёнка
25.12.1928
Отец ребёнка: Бивальд Норик Иосифович
Смерть
02.09.1972
Причина: инсульт