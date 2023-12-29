Бивальд (Баранова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бивальд (Баранова) Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1895

Дата смерти

02.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1895

Отец: Баранов Павел Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1926

Сын: Бивальд Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Бивальд Норик Иосифович

Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Бивальд Борис Георгиевич

Отец ребёнка: Бивальд Норик Иосифович

Смерть
02.09.1972
Причина: инсульт

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