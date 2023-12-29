Бивальд Норик Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1926
Сын: Бивальд Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Бивальд (Баранова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
25.12.1928
Мать ребёнка: Бивальд (Баранова) Александра Павловна
Смерть
1937
Репрессирован