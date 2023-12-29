Бивальд Норик Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бивальд Норик Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1926

Сын: Бивальд Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Бивальд (Баранова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Бивальд Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Бивальд (Баранова) Александра Павловна

Смерть
1937
Репрессирован

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