Бивальд Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1926
Дата смерти10.05.2004
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бивальд Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Бивальд Ольга Серапионовна
Рождение ребёнка
25.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бивальд Ольга Серапионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Никифорова Руфина Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.2004
Причина: сердечный приступ