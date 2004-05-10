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Бивальд Владимир Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1926

Дата смерти

10.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1926

Отец: Бивальд Норик Иосифович

Мать: Бивальд Александра Павловна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Бивальд Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Бивальд Ольга Серапионовна

Рождение ребёнка
25.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бивальд Ольга Серапионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Никифорова Руфина Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.2004
Причина: сердечный приступ
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