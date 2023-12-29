Бивальд (Захарян) Ольга Серапионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бивальд Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Бивальд Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
25.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бивальд Владимир Георгиевич
Смерть
Неизвестно