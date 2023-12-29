Бивальд (Захарян) Ольга Серапионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бивальд (Захарян) Ольга Серапионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1962 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Бивальд Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Бивальд Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
25.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бивальд Владимир Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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