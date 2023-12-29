Баранов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Варвара Борисовна
Мать ребёнка: Баранова Анисья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Добрянского (Павловского завода)
Рождение ребёнка
1859
Сын: Баранов Леонтий Борисович
Мать ребёнка: Баранова Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1860
Мать ребёнка: Баранова Анисья Васильевна
Смерть
Неизвестно