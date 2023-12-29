Баранова (Потапова) Федосья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Павел Борисович и Федосья Александровна пошли против воли родителей, которые согласия на брак не давали. Поэтому в церкви не венчались.Соответственно их детей не крестили и в церковную книгу не заноси... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1893
Отец ребёнка: Баранов Павел Борисович
Смерть
1942