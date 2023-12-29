Баранова (Потапова) Федосья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Потапова) Федосья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Павел Борисович

Павел Борисович и Федосья Александровна пошли против воли родителей, которые согласия на брак не давали. Поэтому в церкви не венчались.Соответственно их детей не крестили и в церковную книгу не заноси... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1893

Сын: Баранов Иван Павлович

Отец ребёнка: Баранов Павел Борисович

Смерть
1942

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