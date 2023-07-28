Евдокия Илларионова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
04.11.1888
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
03.10.1892
Дочь: Харитина Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Агафия Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Матрона Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Фёкла Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Рождение ребёнка
12.11.1902
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Петров
Смерть
Неизвестно