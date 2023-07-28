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Евдокия Илларионова

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Калиненков Илларион Гаврилов

Мать: Калиненкова Агафия Дмитриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1888

Муж: Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1892

Дочь: Харитина Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Агафия Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Матрона Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Фёкла Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1902

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Петров

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно