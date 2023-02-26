Калиненкова Агафия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиненкова Агафия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Дмитрий Устинов

Мать: Варвара Афанасиева

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Варвара Илларионова

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Рождение ребёнка
18.02.1876

Сын: Калиненков Архип Илларионов

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1878

Дочь: Параскева ст.

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1880

Сын: Калиненков Николай Илларионов

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.07.1883

Сын: Калиненков Борис Илларионов

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1885

Сын: Калиненков Фотий (Фока) Илларионович

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1888

Сын: Калиненков Дмитрий Илларионов

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.10.1890

Дочь: Параскева Илларионова

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1893

Дочь: Шукутина Евдокия Илларионова

Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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