Калиненкова Агафия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Дмитрий Устинов
Мать: Варвара Афанасиева
Дочь: Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Дочь: Варвара Илларионова
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Сын: Калиненков Архип Илларионов
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Дочь: Параскева ст.
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Сын: Калиненков Николай Илларионов
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Сын: Калиненков Борис Илларионов
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Сын: Калиненков Фотий (Фока) Илларионович
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Сын: Калиненков Дмитрий Илларионов
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Дочь: Параскева Илларионова
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов
Дочь: Шукутина Евдокия Илларионова
Отец ребёнка: Калиненков Илларион Гаврилов