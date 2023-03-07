Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

avatar

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.03.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1893

Отец: Калиненков Илларион Гаврилов

Мать: Калиненкова Агафия Дмитриева

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1913

Сын: Шукутин Иоанн Данилов

Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Данилова

Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шукутин Сергей Данилович

Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев

д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукутин Даниил Григорьев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close