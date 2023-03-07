Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова
Место рождения
Дата рождения15.03.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1893
Рождение ребёнка
До 1913
Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Данилова
Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шукутин Даниил Григорьев
д.Боярщина Демидовского р-на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно