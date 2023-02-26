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Шукутин Даниил Григорьев

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

10.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1892

Отец: Григорий Филиппов

Мать: Мария Алексеева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

Рождение ребёнка
До 1913

Сын: Шукутин Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Шукутина) Мария Данилова

Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шукутин Сергей Данилович

Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова

Смерть
Неизвестно

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