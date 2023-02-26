Шукутин Даниил Григорьев
Место рождения
Дата рождения10.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1892
Отец: Григорий Филиппов
Мать: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1913
Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Шукутина) Мария Данилова
Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шукутина (Калиненкова) Евдокия Илларионова
Смерть
Неизвестно