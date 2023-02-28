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Василий Петров

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Место рождения

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.02.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871

Отец: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Мать: Екатерина (Павлова)

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.11.1888

Жена: Евдокия Илларионова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1890

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1892

Дочь: Харитина Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1895

Дочь: Агафия Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1897

Дочь: Матрона Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Фёкла Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1902

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Илларионова

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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