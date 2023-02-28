Василий Петров
Место рождения
Дата рождения21.02.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1871
Бракосочетание
04.11.1888
Жена: Евдокия Илларионова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1890
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
03.10.1892
Дочь: Харитина Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
03.02.1895
Дочь: Агафия Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
03.11.1897
Дочь: Матрона Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Фёкла Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Рождение ребёнка
12.11.1902
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Илларионова
Смерть
Неизвестно