Екатерина (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина (Павлова)

Екатерина (Павлова)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

12.06.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1871

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.05.1874

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1875

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Иосиф Петров

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1877

Сын: Семён Петров

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1881

Дочь: Дария Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1882

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1883

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1885

Дочь: Агрипина Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1887

Дочь: Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов

Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
12.06.1893
Гуслевицы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close