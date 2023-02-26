Екатерина (Павлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти12.06.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Сын: Иосиф Петров
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Сын: Семён Петров
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Дария Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Агрипина Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Бадюлка (бодюльков) Пётр Иванов